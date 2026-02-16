Dimitris Itoudis | Non sono un mago non so se cambierà

Dimitris Itoudis ha dichiarato di non essere un mago e di non sapere se le cose cambieranno, anche dopo aver visto il suo team migliorare. La partita tra Hapoel Tel Aviv e Maccabi Ra’anana ha segnato la fine di una serie negativa per i padroni di casa. La squadra ha giocato con più determinazione e ha ottenuto una vittoria importante, dimostrando di saper reagire alle difficoltà.

In una serata che segna la fine di una striscia negativa, l’hapoel tel aviv ha mostrato segnali concreti di miglioramento contro il maccabi ra’anana. Dopo la partita, Dimitris Itoudis ha evidenziato una crescita tangibile della squadra, sottolineando come l’impegno collettivo e la gestione della palla abbiano definito l’andamento dell’incontro. Nel corso del primo tempo la squadra ha costruito la propria azione offensiva con una circolazione della palla accurata e ha imposto una difesa consistente. L’efficacia difensiva è emersa anche nelle fasi successive, con una gestione della partita che ha premiato la scelta di contenimento e di posizionamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Dimitris Itoudis: "Non sono un mago, non so se cambierà Dimitris Itoudis a rischio esonero 'Hapoel Tel Aviv? L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore. Dimitris Itoudis rischia l'esonero dopo la sconfitta dell'Hapoel Tel Aviv? Dopo la sconfitta contro l’Hapoel Gerusalemme, l’allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, Dimitris Itoudis, rischia seriamente di essere esonerato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dimitris Itoudis dopo la fine del digiuno Hapoel: Non sono un mago per sapere se cambierà; Hapoel su Hayes-Davis, Yannay: Speriamo accetti la nostra offerta; Hapoel Tel-Aviv: crisi profonda e panchina in bilico; Itoudis after Hapoel ends six-loss skid: I’m not a magician to know if the momentum will change. Itoudis in bilico alla Hapoel: giocatori contro, dirigenza divisa e un meeting decisivo in arrivoIl futuro di Dimitris Itoudis sulla panchina dell'Hapoel Tel Aviv è più incerto che mai. Secondo quanto riportato da diversi media israeliani, una parte significativa ... pianetabasket.com Hapoel Tel Aviv, inizia a tremare la panchina di Dimitris Itoudis?La corazzata Hapoel Tel Aviv per la prima volta in questa stagione è in grande difficoltà. Cinque sconfitte di fila con quella rimediata oggi contro ... pianetabasket.com Itoudis esalta Hayes-Davis: “Lavorava giorno e notte, lo trovai in palestra a mezzanotte” Dimitris Itoudis ricorda Nigel Hayes-Davis ai tempi del Fenerbahce, sottolineando la cultura del lavoro del giocatore. backdoorpodcast.com/itoudis-esalta… x.com Itoudis esalta Hayes-Davis: "Lavorava giorno e notte, lo trovai in palestra a mezzanotte" Dimitris Itoudis ricorda Nigel Hayes-Davis ai tempi del Fenerbahce, sottolineando la cultura del lavoro del giocatore. Leggi su: - facebook.com facebook