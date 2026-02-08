Dimitris Itoudis rischia l' esonero dopo la sconfitta dell' Hapoel Tel Aviv?
Dopo la sconfitta contro l’Hapoel Gerusalemme, l’allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, Dimitris Itoudis, rischia seriamente di essere esonerato. La squadra ha perso 91-105 in una partita che potrebbe segnare una svolta nella sua gestione tecnica. La società si prende qualche ora per decidere se mantenere il tecnico o cambiare marcia.
È stata una serata decisiva per la gestione tecnica dell’Hapoel Tel Aviv: la sconfitta contro l’Hapoel Gerusalemme, maturata sul punteggio di 91-105, ha acceso nuove riflessioni sul percorso della squadra in EuroLeague e sull’orientamento della panchina. L’esito della partita ha mostrato una Gerusalemme dominante nel terzo quarto, ampliando il gap a +18 prima del definitivo dichiarato. Nel confronto, la squadra ospite ha preso rapidamente il controllo del ritmo, imponendo una prestazione collettiva efficace. Harper è salito in cima alla classifica marcatori con 23 punti, seguito da Cassius Winston con 18 punti e Khadeen Carrington con 17 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
