Dopo la sconfitta contro l’Hapoel Gerusalemme, l’allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, Dimitris Itoudis, rischia seriamente di essere esonerato. La squadra ha perso 91-105 in una partita che potrebbe segnare una svolta nella sua gestione tecnica. La società si prende qualche ora per decidere se mantenere il tecnico o cambiare marcia.

È stata una serata decisiva per la gestione tecnica dell’Hapoel Tel Aviv: la sconfitta contro l’Hapoel Gerusalemme, maturata sul punteggio di 91-105, ha acceso nuove riflessioni sul percorso della squadra in EuroLeague e sull’orientamento della panchina. L’esito della partita ha mostrato una Gerusalemme dominante nel terzo quarto, ampliando il gap a +18 prima del definitivo dichiarato. Nel confronto, la squadra ospite ha preso rapidamente il controllo del ritmo, imponendo una prestazione collettiva efficace. Harper è salito in cima alla classifica marcatori con 23 punti, seguito da Cassius Winston con 18 punti e Khadeen Carrington con 17 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dimitris Itoudis rischia l'esonero dopo la sconfitta dell'Hapoel Tel Aviv?

Approfondimenti su Dimitris Itoudis

L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore.

La tensione tra Vasilije Micic e lo staff di Itoudis all’Hapoel Tel Aviv si fa sentire.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Dimitris Itoudis

Argomenti discussi: Hapoel Tel Aviv, a rischio la posizione di Dimitris Itoudis?; Dimitris Itoudis a rischio esonero ' Hapoel Tel Aviv?; Tensioni tra Vasilije Micic e lo staff di Itoudis all' Hapoel Tel Aviv.

Hapoel Tel Aviv, a rischio la posizione di Dimitris Itoudis x.com