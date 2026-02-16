Il progetto “Digitanalogico” di 4Grigio nasce dall’idea di unire musica pop d’autore con strumenti vintage, resistendo all’avanzare del digitale. La stanza elettrica, situata in un quartiere di Brooklyn, ospita synth degli anni ’80 e apparecchiature analogiche, che creano un’atmosfera retrò in un ambiente moderno. Fuori, la neve copre ogni cosa, creando un paesaggio quasi fiabesco che si riflette nelle luci soffuse della stanza.

New York, 1° gennaio 2025. Fuori da Manhattan la città è un rumore ovattato: una bufera di neve blocca tutto, smussa i profili dei palazzi e trasforma le strade in un fondale quasi irreale. Dentro, invece, c’è una stanza che pulsa di elettricità: cavi, synth, chitarre, una voce che torna e ritorna sulle stesse frasi finché non trova la temperatura giusta. È qui che nasce “Digitanalogico”, il nuovo album di 4Grigio, romano di nascita e newyorkese d’adozione per scelta emotiva prima ancora che geografica. Non è l’incipit di un noir, ma una fotografia precisa della genesi del disco: un lavoro costruito pezzo dopo pezzo, suono dopo suono, in isolamento, lontano dal brusio della produzione seriale e dalle scorciatoie dell’industria. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

"Digitanalogico" è la stanza elettrica di 4Grigio, dove il pop d'autore sopravvive al silicio tra synth anni '80 e bufere di neve

