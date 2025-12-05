Qualcosa di più | il nuovo singolo notturno e sensuale di SEBBA tra pop anni ’80 e modernità

Spettacolo.periodicodaily.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 5 dicembre 2025 è in rotazione radiofonica “Qualcosa di più”, il nuovo singolo di SEBBA, già disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 28 novembre. Un brano che conferma la vocazione dell’artista siciliano per un pop elegante, notturno e dal respiro internazionale. Un pop notturno tra synth moderni e richiami ’80s. “Qualcosa di più” è un pop song dalle atmosfere notturne, costruita su un tappeto di synth moderni che dialogano con sonorità e suggestioni tipiche degli anni ’80. L’arrangiamento è ricco e intenso, ma sempre al servizio della melodia: linee di synth che creano un ambiente luminoso e sensuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

qualcosa di pi249 il nuovo singolo notturno e sensuale di sebba tra pop anni 821780 e modernit224

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Qualcosa di più”: il nuovo singolo notturno e sensuale di SEBBA tra pop anni ’80 e modernità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anna Tatangelo torna con un nuovo singolo inedito, Inferno - Anna Tatangelo pubblica venerdì 16 maggio, per Artist First, Inferno, un nuovo singolo inedito in uscita nelle radio e sulle piattaforme digitali. Segnala ansa.it

Annalisa e Marco Mengoni insieme nel nuovo singolo “Piazza San Marco” - Due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano uniscono per la prima volta i loro mondi in una collaborazione straordinaria: Annalisa per il suo nuovo singolo Piazza San Marco ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Nuovo Singolo Notturno