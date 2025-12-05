Qualcosa di più | il nuovo singolo notturno e sensuale di SEBBA tra pop anni ’80 e modernità
Da venerdì 5 dicembre 2025 è in rotazione radiofonica “Qualcosa di più”, il nuovo singolo di SEBBA, già disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 28 novembre. Un brano che conferma la vocazione dell’artista siciliano per un pop elegante, notturno e dal respiro internazionale. Un pop notturno tra synth moderni e richiami ’80s. “Qualcosa di più” è un pop song dalle atmosfere notturne, costruita su un tappeto di synth moderni che dialogano con sonorità e suggestioni tipiche degli anni ’80. L’arrangiamento è ricco e intenso, ma sempre al servizio della melodia: linee di synth che creano un ambiente luminoso e sensuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Esce venerdì "Ritorno ad amare", il nuovo singolo di Laura Pausini. Il videoclip ufficiale è diretto da Luca Tommassini. - facebook.com Vai su Facebook
“Ragazze facili” è il mio nuovo singolo in tutte le radio da venerdì 28 Novembre 2025. Testo e musica: Cesare Cremonini ? Cori e angeli: @elisatoffoli Pianoforte e luce: @mikegarson Archi e diavoli: Nick Ingman Cover: @gregwilliams Grafica: @apart Vai su X
Anna Tatangelo torna con un nuovo singolo inedito, Inferno - Anna Tatangelo pubblica venerdì 16 maggio, per Artist First, Inferno, un nuovo singolo inedito in uscita nelle radio e sulle piattaforme digitali. Segnala ansa.it
Annalisa e Marco Mengoni insieme nel nuovo singolo “Piazza San Marco” - Due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano uniscono per la prima volta i loro mondi in una collaborazione straordinaria: Annalisa per il suo nuovo singolo Piazza San Marco ... Da repubblica.it