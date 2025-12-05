Qualcosa di più | il nuovo singolo notturno e sensuale di SEBBA tra pop anni ’80 e modernità

Da venerdì 5 dicembre 2025 è in rotazione radiofonica “Qualcosa di più”, il nuovo singolo di SEBBA, già disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 28 novembre. Un brano che conferma la vocazione dell’artista siciliano per un pop elegante, notturno e dal respiro internazionale. Un pop notturno tra synth moderni e richiami ’80s. “Qualcosa di più” è un pop song dalle atmosfere notturne, costruita su un tappeto di synth moderni che dialogano con sonorità e suggestioni tipiche degli anni ’80. L’arrangiamento è ricco e intenso, ma sempre al servizio della melodia: linee di synth che creano un ambiente luminoso e sensuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

