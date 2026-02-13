Dal cantautorato al synth-pop | a Benevento spazio alla scena indipendente con ‘Ossigeno’

Tempo di lettura: 2 minuti Far scoprire nuove voci e linguaggi musicali, e rafforzare il tessuto culturale della città consolidando, al contempo, il ruolo degli spazi indipendenti come presìdi di creatività e partecipazione. E' l'obiettivo di ' Ossigeno ', associazione culturale di Benevento, che ha organizzato una nuova rassegna che prende il via questa sera: un ciclo di quattro appuntamenti dal vivo dedicato alla musica emergente e, in particolare, a una scena tutta al femminile. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della partecipazione dell'Associazione al NUOVO IMAIE – Promozione Progetti Discografici dal vivo 2025-2026, bando pensato per valorizzare artisti interpreti ed esecutori impegnati nella produzione di repertorio inedito.