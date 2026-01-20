Il Ministero dell'Istruzione potrebbe introdurre l’uso di metal detector portatili nelle scuole, su richiesta dei presidi. Questi dispositivi, simili a quelli usati ai concerti, non sostituiranno i metal detector fissi presenti in aeroporti, ma verranno impiegati in modo occasionale. La decisione sarà presa in collaborazione con le forze dell’ordine e le prefetture, per garantire un ambiente scolastico più sicuro senza alterare l’ordinario svolgimento delle attività.

Nelle scuole non ci saranno metal detector fissi come quelli cui siamo sottoposti a controllo in aeroporto, ma solo strumenti palmari (quelli adoperati ai concerti, per intenderci) che saranno usati saltuariamente facendo intervenire le forze dell’ordine su richiesta dei dirigenti scolastici in accordo con le prefetture. A confermarlo a ilfattoquotidiano.it, fonti del ministero dell’Istruzione secondo cui Valditara, in partenza per Cracovia dove raggiungerà gli studenti impegnati nel viaggio ad Auschwitz, ha già parlato della questione con il collega dell’Interno Matteo Piantedosi. Gli uffici di viale Trastevere e del palazzo del Viminale stanno lavorando a una circolare che i titolari dei due dicasteri firmeranno entro una decina di giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuola, verso una circolare di Valditara per l’uso di metal detector portatili su richiesta dei presidi

Scuola, Salvini: “Metal detector? Richiesta arriva da presidi, controlli servono”Il tema dell’installazione di metal detector nelle scuole ha suscitato diverse opinioni.

La Spezia, Valditara: consentire a presidi di installare metal detectorIl ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di consentire ai presidi delle scuole con situazioni a rischio di installare, in accordo con il prefetto, dei metal detector.

