Metal detector nelle scuole firmata la circolare per contrastare l’uso dei coltelli tra i giovani

Roma, 28 gennaio 2026 – I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato oggi una circolare rivolta alle scuole e alle autorità locali. L’obiettivo è impedire l’uso dei coltelli tra i giovani, soprattutto nelle scuole. La misura prevede controlli più stringenti e l’uso di metal detector nelle istituzioni scolastiche per prevenire situazioni pericolose. La circolare invita anche a rafforzare i controlli e a sensibilizzare studenti e genitori sul tema della sicurezza.

Roma, 28 gennaio 2026 – I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura – informa una nota congiunta – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. "La circolare è già stata inviata alle scuole. Dunque, i presidi, le scuole potranno chiedere al prefetto l'utilizzo dei metal detector.

