Diego e Lucia morti a Torrette ancora nessun risarcimento a figlio e familiari

Diego Duca e Lucia Manfredi sono morti a Torrette a causa di un incidente stradale avvenuto il 4 gennaio 2025, e ancora non hanno ricevuto il risarcimento richiesto dai loro familiari. La causa si trascina in tribunale, bloccata all’udienza preliminare, mentre i figli e i parenti aspettano risposte concrete. Il procedimento giudiziario si è fermato in quella fase, senza avanzamenti significativi.

La parte civile presenta un esposto: "Inerzia dell'assicurazione per la conduzione della vicenda". Gli avvocati della difesa: "Siamo nei termini per chiedere il rito alternativo più adeguato" ANCONA – Questione di tempi e di risarcimento. È fermo all'udienza preliminare il procedimento per la morte dei coniugi Diego Duca e Lucia Manfredi, la coppia di 40enni, di Fabriano, morta in un incidente stradale a Torrette, il 4 gennaio del 2025. Per le difese ci sono ancora i tempi per chiedere un rito alternativo perché non hanno intenzione ad andare a processo soprattutto ora che c'è la costituzione del responsabile civile, l'assicurazione dell'automobilista che quella mattina si schiantò contro la Fiat Panda dove si trovavano Diego e Lucia.