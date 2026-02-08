Questa mattina a Messina, i corpi di un uomo di 90 anni e di suo figlio sono stati trovati senza vita in casa. Ancora non si sa cosa sia successo: non ci sono segni di violenza, e gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di una morte per monossido di carbonio. La scena ha lasciato tutti sorpresi, e ora si attende l’esito delle analisi per capire cosa abbia causato il decesso.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella di una morte dovuta al monossido di carbonio. L'autopsia si rivelerà fondamentale per far luce sulla tragedia. Un giallo doloroso e inspiegabile quello che ha colpito Messina. Nel quartiere Zafferia, all’interno di una abitazione, sono stati trovati i cadaveri di due uomini. Si tratterebbe di padre e figlio, entrambi trovati stesi a terra e senza evidenti segni di violenza. Una tragedia che al momento non ha soluzione e che ha spinto gli inquirenti a ipotizzare una morte per cause naturali. I due cadaveri sono stati individuati da una squadra di agenti di polizia che sono giunti nell’appartamento a seguito della denuncia del figlio e del fratello delle due vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Messina, padre 90enne e figlio trovati morti in casa: è giallo, nessun segno di violenza

