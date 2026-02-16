Dieci padri da ricordare | fondarono l' America delle libertà

Nel 1776, un gruppo di padri fondatori, proprietari terrieri principalmente bianchi e uomini, decise di scrivere le basi dell’America delle libertà. Quel giorno, con le loro decisioni, diedero vita a un paese nuovo, che avrebbe adottato principi di libertà e autonomia. Tra loro c’era anche Thomas Jefferson, che contribuì a redigere la Dichiarazione di Indipendenza. Quel gesto segnò l’inizio di un percorso che avrebbe cambiato il mondo.

Coraggiosi generali e instancabili aiutanti, raffinati intellettuali e talentuosi scrittori. Santificati o dimenticati. Chi sono gli uomini che hanno contribuito a un esperimento rivoluzionario Le parole di Benjamin Franklin, perfette per l'èra trumpiana e i raid dell'Ice: "Chi baratta la libertà con la sicurezza non merita né libertà né sicurezza" Era il 1776. Esattamente 250 anni fa un gruppo di proprietari terrieri – bianchi e maschi, si sottolineerebbe oggi per non cadere in tranelli – prese le idee illuministe, ci aggiunse un po' di recupero classicista greco-romano e una sana dose di individualismo.