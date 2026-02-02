Regeni dieci anni dopo una serata per ricordare

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Ferrara si riempie di ricordi e riflessioni. Questa sera, alle 21, il Cinema Santo Spirito ospita una serata speciale per onorare la memoria del giovane ricercatore friulano. L’evento vuole mantenere vivo il suo nome e ricordare la battaglia dei suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, per ottenere giustizia e verità. È un momento di confronto e di rispetto, che richiama l’attenzione sulla vicenda ancora aperta.

A dieci anni dalla scomparsa, tortura e uccisione di Giulio Regeni, il Cinema Santo Spirito di Ferrara ospita stasera alle 21 una serata evento per ricordare il giovane ricercatore friulano e la straordinaria battaglia per la verità condotta dai suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni. Il 25 gennaio 2016, al Cairo, Giulio Regeni - dottorando ventisettenne dell’Università di Cambridge impegnato in una ricerca sui sindacati egiziani - usciva di casa per non farvi più ritorno. Nove giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo venne ritrovato ai bordi di una strada statale, portando i segni di torture indicibili: giorni di sevizie, fratture multiple, bruciature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regeni, dieci anni dopo una serata per ricordare Approfondimenti su Giulio Regeni Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentario A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani. Giulio Regeni, dieci anni dopo: UniSalento rinnova l’impegno per verità e libertà di ricerca A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l’Università del Salento rinnova il suo impegno per la ricerca, la verità e la libertà accademica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giulio Regeni Argomenti discussi: Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato niente; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Giulio Regeni, 10 anni dopo: un film che interroga la nostra memoria; A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, un docufilm ne ripercorre la storia. Regeni, dieci anni dopo una serata per ricordareA dieci anni dalla scomparsa, tortura e uccisione di Giulio Regeni, il Cinema Santo Spirito di Ferrara ospita stasera alle 21 una serata evento per ricordare il giovane ricercatore friulano e la strao ... ilrestodelcarlino.it Giulio Regeni, dieci anni dopo: il ricordo e la verità ancora lontana; Mattarella: Una ferita apertaNelle celebrazioni del decimo anniversario dalla sua scomparsa verrà presentato il documentario 'Giulio Regeni: tutto il male del mondo' ... dire.it Dieci anni senza Giulio Regeni. Paola Deffendi e Claudio Regeni a #propagandalive #propagandapergiulio #propagandalive - facebook.com facebook “La cooperazione può portare alla verità su Regeni”: il Capo della Polizia Pisani difende l’accordo di polizia con l’Egitto dieci anni dopo la morte del ricercatore #EuropeNews x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.