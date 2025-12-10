Dieci anni dalla strage in tribunale Una mostra per ricordare le vittime
A dieci anni dalla strage al Tribunale di Milano, si apre una mostra nell’atrio del Palazzo di Giustizia per commemorare le vittime di quell’evento e di altri episodi di violenza, come stalking e femminicidi. L’iniziativa intende ricordare e sensibilizzare su temi di grande attualità legati alla tutela della vita e della sicurezza delle persone.
È dedicata alle vittime non solo della strage al Tribunale di Milano del 9 aprile 2015, ma anche di altri episodi di aggressioni, di stalking e di femminicidi la mostra che ha inaugurato ieri nell’atrio del Palazzo di Giustizia su cui si affaccia l’aula magna. L’iniziativa che, a dieci anni di distanza, chiude il ciclo di commemorazioni in ricordo dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani, del giudice Fernando Ciampi e Giorgio Erba, uccisi da Claudio Giardiello, allora imputato per bancarotta fraudolenta, è stata organizzata da "Insieme per non dimenticare", associazione sportiva, composta da magistrati e avvocati che giocano insieme a basket, assieme all’Unione nazionale vittime, e con il patrocinio della presidenza della Corte d’Appello e dell’Ordine degli avvocati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Luino rinasce l’industria: nuova vita all’ex Imf rimasta ferma dieci anni
Lotta alle barriere architettoniche: piano da dieci milioni in 10 anni
Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare
Dieci anni ancora per il nuovo Tribunale di Locri: un nuovo record di inefficienza! Ancora una volta il Governo dà risposte vaghe, senza tempi certi, senza indicare risorse né responsabilità nominativa. #Calabria #Locri - facebook.com Vai su Facebook
In questi ultimi dieci anni, Stranger Things si è trasformato in un vero e proprio simbolo. Da una parte ci dice che cos'è diventato un certo intrattenimento mainstream, dall'altra, invece, ci ricorda che cosa vuol dire avere a che fare con il successo. Ne parlo su B Vai su X
Dieci anni dalla strage in tribunale. Una mostra per ricordare le vittime - È dedicata alle vittime non solo della strage al Tribunale di Milano del 9 aprile 2015, ma anche di altri episodi di aggressioni, di stalking e di femminicidi la mostra che ha inaugurato ieri nell’atr ... Riporta msn.com
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Operaio morto sul lavoro, due patteggiano ilrestodelcarlino.it
Elicottero precipitato in Valtellina. Recuperati i rottami del velivolo ilgiorno.it
Pranzo speciale offerto alla Mensa del fratello ilgiorno.it
Cave Progetto di rilancio per la ‘Madielle’ lanazione.it