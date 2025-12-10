Dieci anni dalla strage in tribunale Una mostra per ricordare le vittime

A dieci anni dalla strage al Tribunale di Milano, si apre una mostra nell’atrio del Palazzo di Giustizia per commemorare le vittime di quell’evento e di altri episodi di violenza, come stalking e femminicidi. L’iniziativa intende ricordare e sensibilizzare su temi di grande attualità legati alla tutela della vita e della sicurezza delle persone.

È dedicata alle vittime non solo della strage al Tribunale di Milano del 9 aprile 2015, ma anche di altri episodi di aggressioni, di stalking e di femminicidi la mostra che ha inaugurato ieri nell’atrio del Palazzo di Giustizia su cui si affaccia l’aula magna. L’iniziativa che, a dieci anni di distanza, chiude il ciclo di commemorazioni in ricordo dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani, del giudice Fernando Ciampi e Giorgio Erba, uccisi da Claudio Giardiello, allora imputato per bancarotta fraudolenta, è stata organizzata da "Insieme per non dimenticare", associazione sportiva, composta da magistrati e avvocati che giocano insieme a basket, assieme all’Unione nazionale vittime, e con il patrocinio della presidenza della Corte d’Appello e dell’Ordine degli avvocati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dieci anni dalla strage in tribunale. Una mostra per ricordare le vittime

