Espulsione Kalulu l’Haier Cam di La Penna svela cosa si sono detti | attimi concitati durante Inter Juventus

Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro Federico La Penna ha espulso Kalulu, e le immagini delle telecamere hanno mostrato i momenti più tesi. L'Haier Cam, una telecamera di sorveglianza, ha catturato lo scambio di parole tra il giudice e il difensore della Juventus, rivelando un confronto acceso poco prima della decisione. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli spettatori, poiché si vede chiaramente il tono nervoso delle due parti.

Inter News 24 Espulsione Kalulu – L’Haier Cam dell’arbitro Federico La Penna svela cosa si sono detti con il difensore della Juventus al momento del rosso. Le immagini dell’ Haier Cam, la telecamera indossata dall’arbitro Federico La Penna durante la sfida di San Siro, hanno svelato nel dettaglio la conversazione avvenuta tra il direttore di gara, Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni nell’istante fatidico dell’espulsione. Il video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Serie A, offre una prospettiva in prima persona del direttore di gara di quanto accaduto in quegli istanti concitati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Espulsione Kalulu, l’Haier Cam di La Penna svela cosa si sono detti: attimi concitati durante Inter Juventus Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta. Espulsione Kalulu, pugno duro con La Penna: l’arbitro verso un lunghissimo stop dopo Inter Juve L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter, l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo; Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su Kalulu; Il ‘caso Bastoni’ in Parlamento, la politica si schiera dopo espulsione Kalulu in Inter-Juve; Bastoni medaglia d’oro di volo, l’espulsione di Kalulu ‘vista’ dai giornali esteri. Espulsione Kalulu, svelato il dialogo in campo tra il francese, Bastoni e La Penna: la verità dal video della bodycam dell’arbitro. I dettagliEspulsione Kalulu, svelato il dialogo in campo tra il francese, Bastoni e La Penna: la verità dal video della bodycam dell’arbitro. I dettagli Le polemiche successive al vibrante Derby d’Italia non ac ... calcionews24.com La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiareSi deciderà il 28 febbraio: se le modifiche fossero già state in vigore sarebbe forse stato espulso Bastoni al suo posto ... ilpost.it Kalulu, la vittima "innocente" di Inter-Juve: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica x.com L'ex allenatore critica le parole di Chiellini sull'espulsione di Kalulu dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juventus - facebook.com facebook