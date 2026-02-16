Diabete di tipo 1 AGD Umbria dona attrezzature alle pediatrie di Terni e Foligno
AGD Umbria, l’associazione che aiuta i bambini con diabete, ha consegnato due strumenti per misurare l’emoglobina glicata ai reparti di Pediatria di Terni e Foligno. La donazione nasce dal bisogno di migliorare le cure quotidiane dei piccoli pazienti. Nei reparti ospedalieri, le nuove attrezzature permettono di controllare più facilmente la glicemia dei bambini durante le visite. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, rafforzando il supporto alle famiglie che affrontano questa malattia.
Lo strumento consentirà di effettuare controlli più rapidi e precisi, migliorando la gestione clinica dei piccoli pazienti con diabete e facilitando il lavoro del personale sanitario Un importante gesto di solidarietà a favore dei bambini con diabete arriva da AGD Umbria, l’Associazione regionale che sostiene i bambini con diabete e le loro famiglie, che nei giorni scorsi ha donato due macchine per la misurazione dell’emoglobina glicata ai reparti di Pediatria degli ospedali di Terni e Foligno. Lo strumento consentirà di effettuare controlli più rapidi e precisi, migliorando la gestione clinica dei piccoli pazienti con diabete e facilitando il lavoro del personale sanitario.🔗 Leggi su Ternitoday.it
