Diabete di tipo 1 AGD Umbria dona attrezzature alle pediatrie di Terni e Foligno

Lo strumento consentirà di effettuare controlli più rapidi e precisi, migliorando la gestione clinica dei piccoli pazienti con diabete e facilitando il lavoro del personale sanitario Un importante gesto di solidarietà a favore dei bambini con diabete arriva da AGD Umbria, l’Associazione regionale che sostiene i bambini con diabete e le loro famiglie, che nei giorni scorsi ha donato due macchine per la misurazione dell’emoglobina glicata ai reparti di Pediatria degli ospedali di Terni e Foligno. Lo strumento consentirà di effettuare controlli più rapidi e precisi, migliorando la gestione clinica dei piccoli pazienti con diabete e facilitando il lavoro del personale sanitario.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Oggi il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto visita ai reparti di pediatria degli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave.

Il diabete di tipo 2 può danneggiare progressivamente i vasi sanguigni, spesso senza sintomi evidenti.

