Stefani con i Supereroi visita le pediatrie di Portogruaro e San Donà

Oggi il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto visita ai reparti di pediatria degli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave. È stata una giornata dedicata alla solidarietà, con Stefani che ha incontrato medici e bambini, portando un sorriso nelle due strutture sanitarie dell’Ulss 4 Veneto Orientale.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha compiuto oggi, martedì 10 febbraio, una visita solidale ai reparti di pediatria degli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave dell'Ulss 4 Veneto Orientale.Si è trattato di una visita del tutto particolare, che le rappresentanze sindacali.

