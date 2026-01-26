Il diabete di tipo 2 può danneggiare progressivamente i vasi sanguigni, spesso senza sintomi evidenti. Questa condizione aumenta il rischio di eventi cardiovascolari come ictus e infarto, soprattutto con il progredire degli anni. La prevenzione e il controllo della glicemia sono fondamentali per ridurre le complicanze e mantenere una buona salute cardiovascolare nel tempo.

Le persone affette da diabete di tipo 2 hanno un rischio maggiore di incorrere in eventi quali ictus e infarto e tale possibilità aumenta con il passare degli anni della malattia. In passato è stato dimostrato che i globuli rossi, in presenza di iperglicemia, sono in grado di influenzare il funzionamento dei vasi sanguigni. I ricercatori dell' Istituto Karolinska aggiungono ora una nuova intuizione con uno studio pubblicato su " Diabetes ". Essi, infatti, hanno mostrato che la durata del diabete influisce fortemente sul momento in cui iniziano questi cambiamenti nelle cellule del sangue e su come si sviluppano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come il diabete di tipo 2 danneggia silenziosamente i vasi sanguigni

Vita sedentaria? Uno studio dell’Università di Birmingham rivela i cibi che proteggono i vasi sanguigniUno stile di vita sedentario può danneggiare i vasi sanguigni, aumentando il rischio di problemi cardiovascolari.

Leggi anche: Diabete, parodontologi 'malattie gengivali complicano il tipo 2'

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Reverse Type 2 Diabetes Naturally In 90 Days #Diabetes

Argomenti discussi: Diabete e patente di guida: al rinnovo bisogna dichiarare la patologia?; Diabete, ecco come la malattia modifica il cuore (e aumenta il rischio d’infarto e scompenso); Tecnologie omiche e multi-omiche: una nuova chiave di lettura per il diabete; Diabete, nuovo studio: il caffè agisce come un farmaco.

Come il diabete di tipo 2 danneggia silenziosamente i vasi sanguigniPiù una diagnosi di diabete di tipo 2 è di lungo termine, più aumenta il rischio di ictus e infarto. I globuli rossi potrebbero a breve essere impiegati come biomarcatori predittivi degli eventi cardi ... ilgiornale.it

Diabete, ecco come la malattia modifica il cuore (e aumenta il rischio d’infarto e scompenso)La patologia metabolica altera la struttura cardiaca e modifica i meccanismi di produzione di energia. Così crescono i pericoli per il cuore. In vista ... repubblica.it

Teplizumab, l’anticorpo monoclonale per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1, è appena stato approvato da parte dell’Unione Europea. Nel mentre, in Italia, continuano le somministrazioni a uso compassionevole: tra gli ultimi a riceverlo una ragazza di 1 - facebook.com facebook