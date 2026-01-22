Spari contro bus Patané | Fatto gravissimo solidarietà a lavoratori e cittadini coinvolti

Gli spari contro un autobus Atac rappresentano un episodio grave che mette a rischio la sicurezza di lavoratori e cittadini. Si tratta di un atto criminale che interessa un servizio pubblico fondamentale per il quartiere, causando preoccupazione e disagio tra la comunità. La solidarietà va ai coinvolti e si rinnova l’appello affinché vengano individuati e perseguiti i responsabili di tale comportamento.

“ Gli spari contro un autobus Atac sono un fatto gravissimo. Un gesto criminale che ha messo a rischio la vita del conducente, dei passeggeri e che colpisce un servizio pubblico essenziale per il quartiere. Esprimo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e a tutti i cittadini che hanno dovuto assistere impauriti a questo fatto inaccettabile. Roma Capitale resta al fianco di Atac e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, perché la sicurezza del trasporto pubblico sia una priorità assoluta e non venga minata da atti di violenza che mettono in pericolo l’intera comunità ”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

