Pontedera scambio di droga in pieno centro | i carabinieri arrestano due spacciatori

Pontedera, 25 novembre 2025 - Blitz antidroga nel cuore della città. Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno tratto in arresto due uomini, entrambi cittadini extracomunitari di 39 e 32 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L'operazione è scattata durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vie del centro. L'attenzione della pattuglia è stata attirata da movimenti sospetti che hanno portato i militari a cogliere i due soggetti in flagranza di reato, proprio mentre stavano effettuando una cessione di droga a un acquirente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
