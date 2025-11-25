Pontedera scambio di droga in pieno centro | i carabinieri arrestano due spacciatori

Lanazione.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontedera, 25 novembre 2025 -  Blitz antidroga nel cuore della città. Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno tratto in arresto due uomini, entrambi cittadini extracomunitari di 39 e 32 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L'operazione è scattata durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vie del centro. L'attenzione della pattuglia è stata attirata da movimenti sospetti che hanno portato i militari a cogliere i due soggetti in flagranza di reato, proprio mentre stavano effettuando una cessione di droga a un acquirente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pontedera scambio di droga in pieno centro i carabinieri arrestano due spacciatori

© Lanazione.it - Pontedera, scambio di droga in pieno centro: i carabinieri arrestano due spacciatori

News recenti che potrebbero piacerti

pontedera scambio droga pienoPontedera, scambio di droga in pieno centro: i carabinieri arrestano due spacciatori - Sequestrati oltre un etto di stupefacenti tra cocaina e hashish. Riporta lanazione.it

Blitz in centro a Pontedera, carabinieri in borghese vedono lo scambio di droga e arrestano due pusher - Due cittadini extracomunitari arrestati a Pontedera per spaccio di droga: sequestrati cocaina, hashish, denaro e materiale per il confezionamento. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Scambio Droga Pieno