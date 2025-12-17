Crolla una panchina durante la gita scolastica studentessa si frattura le caviglie | ministero condannato a risarcire 13mila euro

Dopo nove anni, il ministero dell'Istruzione è stato condannato a risarcire 13 mila euro per un incidente avvenuto al Giardino di Boboli durante una gita scolastica. Una panchina crollata ha causato la frattura delle caviglie a una studentessa, portando a una lunga battaglia legale.

È arrivata dopo nove anni la sentenza su un incidente avvenuto al Giardino di Boboli a Firenze durante una gita scolastica. Nel 2016 una studentessa di 16 anni è rimasta ferita dal crollo di una panchina antica in pietra all’interno del parco monumentale e ora il tribunale di Firenze ha condannato il ministero della Cultura a risarcire con 13mila euro la giovane di Riccione. Il Giardino di Boboli, infatti, fa capo alle Gallerie degli Uffizi, struttura direttamente dipendente dal ministero, motivo per cui quest’ultimo è stato considerato responsabile. Le fratture dopo il crollo della panchina. L’incidente risale al novembre 2016. 🔗 Leggi su Open.online

