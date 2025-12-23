Detenuto ucciso a Mammagialla | lo Stato condannato a risarcire la famiglia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Risarcimento da 1,3 milioni per la morte di Giovanni Delfino. Il Ministero della Giustizia dovrà versare circa 1,3 milioni di euro ai familiari di Giovanni Delfino, il detenuto di 61 anni assassinato nel marzo 2019 all’interno del carcere di Mammagialla, a Viterbo. Lo ha deciso il Tribunale civile di Roma, con una sentenza depositata il 20 dicembre 2025 e dichiarata immediatamente esecutiva. I giudici hanno ravvisato nella gestione dell’istituto penitenziario una condotta di grave negligenza, tale da determinare la responsabilità patrimoniale dello Stato. L’omicidio avvenuto in cella. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Ucciso in cella, condannato lo Stato: 1,3 milioni alla famiglia del detenuto massacrato nel carcere di Viterbo
Leggi anche: Suicidio in carcere a Mammagialla: detenuto trovato senza vita in infermeria
Ucciso in cella, un milione e 300mila euro di risarcimento ai familiari.
Ucciso in cella, condannato lo Stato: 1,3 milioni alla famiglia del detenuto massacrato nel carcere di Viterbo - Il Tribunale condanna il Ministero della Giustizia a risarcire la famiglia di Giovanni Delfino: "negligente trascuratezza" nella gestione del ... fanpage.it
Carcere Mammagialla a Viterbo, fu ucciso con uno sgabello dal compagno di cella: risarcimento da oltre 1 milione per la famiglia - Da qui la decisione del giudice di condannare l'amministrazione penitenziaria, e quindi il ministero della Giustizia, a versare un risarcim ... roma.corriere.it
Il 15 dicembre 1969 nei locali della Questura di Milano dove era detenuto, veniva ucciso Giuseppe Pino Pinelli ferroviere anarchico innocente. Che diventava così la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana. Ricordare e raccontare… - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.