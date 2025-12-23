Detenuto ucciso a Mammagialla | lo Stato condannato a risarcire la famiglia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Risarcimento da 1,3 milioni per la morte di Giovanni Delfino. Il Ministero della Giustizia dovrà versare circa 1,3 milioni di euro ai familiari di Giovanni Delfino, il detenuto di 61 anni assassinato nel marzo 2019 all’interno del carcere di Mammagialla, a Viterbo. Lo ha deciso il Tribunale civile di Roma, con una sentenza depositata il 20 dicembre 2025 e dichiarata immediatamente esecutiva. I giudici hanno ravvisato nella gestione dell’istituto penitenziario una condotta di grave negligenza, tale da determinare la responsabilità patrimoniale dello Stato. L’omicidio avvenuto in cella. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

