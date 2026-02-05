Hub urbani Confcommercio Rimini | Un passaggio decisivo contro la desertificazione commerciale
Questa mattina Confcommercio Rimini ha commentato positivamente l’approvazione del nuovo bando regionale sugli hub urbani. Secondo gli operatori, questa misura può rappresentare un passo importante per fermare la desertificazione commerciale nelle zone centrali e di quartiere della città. Ora si aspetta che i fondi vengano distribuiti e che i progetti prendano il via, per dare nuova vita ai negozi e alle attività che stanno chiudendo.
“La pubblicazione del Bando regionale sugli Hub urbani e di prossimità rappresenta un passaggio decisivo per rendere finalmente operative le opportunità offerte dalla Legge regionale sull’economia urbana. È un risultato che va nella direzione giusta e che come Confcommercio Rimini abbiamo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Hub urbani
Un milione contro la desertificazione commerciale: il piano di Confcommercio per non far "morire" le imprese
Confcommercio ha presentato un piano di un milione di euro a fondo perduto per supportare le imprese commerciali colpite dalla desertificazione.
Hub urbani e strategie di sviluppo, Cattolica e Confcommercio insieme per la rigenerazione della “Città che cambia”.
Cattolica e Confcommercio si uniscono per analizzare il ruolo degli hub urbani nel processo di sviluppo della città.
Ultime notizie su Hub urbani
Argomenti discussi: Santarcangelo, verso la creazione dell'Hub Urbano: il 4 febbraio il secondo incontro pubblico; Fiera, c'è l'annuncio : La Cupola di Rimini inaugura per Ecomondo 2029: avrà 18-20mila spettatori.
Hub urbani, Confcommercio Rimini: Un passaggio decisivo contro la desertificazione commercialeIl presidente Giammaria Zanzini accoglie positivamente il bando regionale sugli Hub urbani e di prossimità: Ora serve continuità di risorse e il coinvolgimento dei Comuni ... riminitoday.it
Bando Hub contro la desertificazione commerciale. Confesercenti applaude: FinalmenteHub contro la desertificazione commerciale, una misura che Confesercenti Rimini attendeva da tempo. Accogliamo con favore la pubblicazione del bando ... chiamamicitta.it
Durante la trasmissione Fuori dall’Aula si è acceso il confronto sul commercio di prossimità e sulla crisi che sta attraversando il settore. Il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, ha ribadito con forza che i negozi non sono solo attività econom facebook
Quando la crisi diventa un nuovo inizio: strumenti concreti per ripartire #Rimini #Attualita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.