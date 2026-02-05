Hub urbani Confcommercio Rimini | Un passaggio decisivo contro la desertificazione commerciale

Questa mattina Confcommercio Rimini ha commentato positivamente l’approvazione del nuovo bando regionale sugli hub urbani. Secondo gli operatori, questa misura può rappresentare un passo importante per fermare la desertificazione commerciale nelle zone centrali e di quartiere della città. Ora si aspetta che i fondi vengano distribuiti e che i progetti prendano il via, per dare nuova vita ai negozi e alle attività che stanno chiudendo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.