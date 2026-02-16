Denunciati 121 ultras dell' Hellas per gli scontri di Pisa | in arrivo anche i Daspo

La polizia di Pisa ha denunciato 121 tifosi dell’Hellas Verona coinvolti negli scontri avvenuti prima della partita del 18 ottobre. La rissa ha provocato danni a diverse auto e ferito alcuni spettatori, spingendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente. Tra i denunciati ci sono anche alcuni ultras noti per aver partecipato a incidenti precedenti. In arrivo nei prossimi giorni ci sono anche i Daspo, che impediranno loro di assistere alle partite.

Sono 121 gli ultras dell'Hellas Verona denunciati a vario titolo dalla polizia di Stato di Pisa, per gli scontri avvenuti in Toscana poco prima del match giocato lo scorso 18 ottobre. Come sottolineano i colleghi di PisaToday, l'attività della Digos, consistita nella visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei filmati della Polizia scientifica, avrebbe permesso di immortalare le condotte di ciascuno dei tifosi scaligeri che erano presenti in quelle fasi e che hanno partecipato attivamente agli scontri. Inoltre, il questore di Pisa ha avviato l'istruttoria per l'adozione di provvedimenti Daspo nei confronti di tutti i soggetti segnalati alla Procura.