tendenze moda primavera estate 2026

Le tendenze moda per la primavera-estate 2026 si distinguono per la semplicità e il contrasto. I capi si presentano in colori a blocchi vivaci o in tonalità di grigio, senza perdere in eleganza. Le stoffe variano da materiali avvolgenti come il lenzuolo a tessuti tecnici come il neoprene, creando look versatili e pratici. Un equilibrio tra stile minimale e innovazione, adatto a diverse occasioni.

Insomma, abbiamo provato a identificare le tendenze moda per la prossima Primavera-estate 2026: come sempre, nel mare magnum di colori, silhouette e mood, qualche idea ha saputo imporsi più di altre. E se resta pur vero che non c'è niente di più bello e soddisfacente di vestirci come ci va, di giorno in giorno, ecco d'altra parte una guida sicura per chi ami sentirsi anche in trend, indossando quel che farà bella mostra di sé nelle vetrine delle boutique, sulle pagine dei magazine patinati e addosso alle star più cool.

