Dall' irragionevole ragione sguardi sull’Occidente presentazione del saggio di Giuseppe Ruggeri alla Mondadori

Dall'irragionevole ragione è il nuovo saggio di Giuseppe Ruggeri, presentato presso il Mondadori Bookstore di Messina. L'evento si svolgerà venerdì 30 gennaio alle 18 e offrirà l'opportunità di approfondire i temi trattati dall'autore sull’Occidente, con un approccio analitico e sobrio. La presentazione si rivolge a chi desidera riflettere con calma su questioni di attualità e cultura.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18, al Mondadori Bookstore Messina di via Consolato Del Mare 35, verrà presentato il saggio Dell'irragionevole ragione. Sguardi sull'Occidente, di cui è autore Giuseppe Ruggeri, pubblicato di recente da Città del Sole Edizioni. Insieme all'autore interverranno padre Felice Scalia, gesuita, e il professor Antonino Mantineo, docente presso Università della Magna Graecia (Catanzaro). Giuseppe Ruggeri, medico, giornalista pubblicista, scrittore e presidente nazionale dell'Associazione Medici Scrittori Italiani, con Dell'irragionevole ragione. Sguardi sull'Occidente offre al lettore l'opportunità di osservare l'Occidente, la sua storia e i fatti che via via l'hanno visto crescere, soffrire e svilupparsi, da un'angolazione che tenta di essere la più completa possibile.

