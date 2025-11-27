Svolta su Garlasco le tracce sulle unghie di Chiara compatibili con il Dna di Sempio Lui | Io innocente sono amareggiato

La conferma che può riscrivere il delitto di 18 anni fa. La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Svolta su Garlasco, le tracce sulle unghie di Chiara «compatibili con il Dna di Sempio». Lui: «Io innocente, sono amareggiato»

Cronaca. Garlasco, svolta nelle indagini sul delitto Poggi: la perizia conferma la compatibilità del Dna sotto le unghia di Chiara con la linea maschile di Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Svolta nella nuova indagine sul delitto di #Garlasco. Dalle analisi effettuate nell’incidente probatorio è emerso che il materiale genetico sotto le unghie di Chiara Poggi, estratto nel 2014, potrebbe essere compatibile con il DNA di Andrea Sempio. Vai su X

Svolta nel caso Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Sempio - Un Dna “compatibile” con la linea maschile della famiglia Sempio, ma si tratta di un «aplotipo parziale misto, degradato e di bassa intensità» il cui risultato «non è consolidato». Come scrive lanuovasardegna.it

Delitto di Garlasco, le ultime news: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio” - La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia e può riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi ... Segnala tpi.it

Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Scrive affaritaliani.it