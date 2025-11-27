Svolta su Garlasco le tracce sulle unghie di Chiara compatibili con il Dna di Sempio Lui |  Io innocente sono amareggiato

27 nov 2025

La conferma che può riscrivere il delitto di 18 anni fa. La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

svolta garlasco tracce unghieDelitto di Garlasco, le ultime news: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio” - La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia e può riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi ... Segnala tpi.it

