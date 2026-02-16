Degrado e tegole rotte al Cimitero di Piani Poggio Fidoni

Il cimitero di Piani Poggio Fidoni, nel comune di Rieti, si trova in condizioni di abbandono, con tegole rotte e strutture in rovina, a causa della mancanza di manutenzione. La zona presenta tombe con lapidi sconnesse e vialetti dissestati, che mettono a rischio la sicurezza dei visitatori. La situazione peggiora con il passare del tempo, rendendo difficile mantenere il rispetto per il luogo di memoria. Un residente locale ha segnalato che l’incuria si nota soprattutto durante le giornate di pioggia, quando le pozzanghere si accumulano tra le tombe.

Cimitero di Piani Poggio Fidoni: L'Allarme per un Luogo di Memoria Abbandonato. Il cimitero di Piani Poggio Fidoni, una piccola frazione del comune di Rieti nel Lazio, è al centro di una crescente preoccupazione per il suo stato di degrado. Tegole rotte e una generale mancanza di manutenzione straordinaria minacciano la sicurezza e il decoro di un luogo profondamente legato alla memoria della comunità locale. La situazione, emersa a metà febbraio 2026, ha spinto i residenti a chiedere un intervento urgente alle autorità competenti. Un Segno di Incuria: Il Cimitero nel Mirino dei Residenti. La segnalazione arriva direttamente dai cittadini di Piani Poggio Fidoni, che descrivono una condizione di abbandono inaccettabile per un luogo così importante.