Ladri di rame di notte al cimitero tegole spaccate e danni ingenti | Una devastazione siamo sgomenti

Opera (Milano) - Hanno colpito in piena notte portando via centinaia di metri di grondaie e materiali in rame. Ad agire è stata una delle bande di metallo che imperversano nella zona del Sud Milano. Il furto è stato commesso a poca distanza, circa 200 metri dalla Chiesa da dove lo scorso anno venne rubata una delle storiche campane in bronzo. Campana della quale non si è saputo più nulla e che verosimilmente è stata fusa per essere poi rivenduto il metallo.I danni sono ingenti: oltre al valore del metallo rubato ci sono i danni fatti al cimitero. Infatti i ladri per agire hanno distrutto le tegole e parti dei tetti di tutte le strutture del cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri di rame di notte al cimitero, tegole spaccate e danni ingenti: “Una devastazione, siamo sgomenti”

