Ex pazienti oncologici riconosciuti come lavoratori fragili | cambiano le regole Datori di lavoro obbligati ad adattare il posto e garantire la permanenza DECRETO

Il governo ha deciso di cambiare le regole per i pazienti oncologici considerati lavoratori fragili. Ora i datori di lavoro sono obbligati ad adattare i posti di lavoro e a garantire che questi lavoratori possano restare in servizio. Il decreto, firmato dai ministri Marina Calderone e Orazio Schillaci, introduce nuove norme che rendono più stringenti gli obblighi delle aziende. Si tratta di un passo importante per proteggere chi sta affrontando malattie gravi, anche sul fronte lavorativo.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, di concerto con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha adottato il decreto interministeriale n. 4 del 20 gennaio 2026 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

