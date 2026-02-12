Decreto Energia sconti in bolletta anche senza bonus

Da ilsole24ore.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un nuovo decreto energia che introduce sconti in bolletta anche senza bisogno di bonus. La misura mira ad aiutare famiglie e imprese a risparmiare sui costi energetici, coprendo settori come le rinnovabili, il gas, la rete e la costruzione di data center. Ora si attende l’effettiva applicazione e i dettagli pratici.

Arrivano sconti sulla bolletta della luce anche senza il bonus sociale; a poterli applicare saranno, a determinate condizioni, direttamente le aziende. È quanto previsto dall’ultima bozza del decreto Energia ( “misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese”), atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri la prossima settimana. Il provvedimento contempla 12 articoli. Contiene misure alleviare i costi dell’energia delle famiglie e delle imprese, per le rinnovabili, per le bio-energie, per il gas, per la connessione e la rete, per la costruzione dei data center, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

decreto energia sconti in bolletta anche senza bonus

© Ilsole24ore.com - Decreto Energia, sconti in bolletta anche senza bonus

Approfondimenti su Decreto Energia

Bonus idrico 2026: requisiti Isee, sconti in bolletta per l’acqua e aiuti locali

Il Bonus idrico 2026 si riferisce agli sconti in bolletta per l’acqua previsti dal Bonus sociale per disagio economico, regolamentato da Arera.

Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Come funziona il CONTO TERMICO 3.0 Tutorial completo!

Video Come funziona il CONTO TERMICO 3.0? Tutorial completo!

Ultime notizie su Decreto Energia

Argomenti discussi: Decreto Energia 2026: le anticipazioni e le ipotesi (in attesa dell’annuncio ufficiale); Decreto Energia, si cercano 3 miliardi: il taglio alle bollette delle Pmi non c’è; Bonus 2026: guida completa ai nuovi incentivi con e senza ISEE; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi.

decreto energia sconti inDecreto Energia, sconti in bolletta anche senza bonusNel pacchetto misure per alleviare i costi dell’energia delle famiglie e delle imprese, per le rinnovabili, per le bio-energie, per il gas, per la connessione e la rete, per la costruzione dei data ce ... ilsole24ore.com

decreto energia sconti inDecreto energia 2026: bonus bollette e incentivi green. Ecco cosa prevede la bozzaScopri il Decreto energia 2026: stabilizzazione dei costi e promozione delle energie rinnovabili per le famiglie a basso reddito. informazionescuola.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.