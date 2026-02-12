Decreto Energia sconti in bolletta anche senza bonus

Il governo ha approvato un nuovo decreto energia che introduce sconti in bolletta anche senza bisogno di bonus. La misura mira ad aiutare famiglie e imprese a risparmiare sui costi energetici, coprendo settori come le rinnovabili, il gas, la rete e la costruzione di data center. Ora si attende l’effettiva applicazione e i dettagli pratici.

Arrivano sconti sulla bolletta della luce anche senza il bonus sociale; a poterli applicare saranno, a determinate condizioni, direttamente le aziende. È quanto previsto dall'ultima bozza del decreto Energia ( "misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese"), atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri la prossima settimana. Il provvedimento contempla 12 articoli. Contiene misure alleviare i costi dell'energia delle famiglie e delle imprese, per le rinnovabili, per le bio-energie, per il gas, per la connessione e la rete, per la costruzione dei data center, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie.

