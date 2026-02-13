decreto bollette 2026 cosa cambia per famiglie e imprese sconto sulla luce con tetto isee e paletti sui consumi

Il governo ha presentato la bozza di decreto bollette 2026, per cercare di alleviare i costi energetici di famiglie e aziende, a causa dell’aumento delle tariffe che colpisce molte tasche. La misura prevede sconti sulla luce, ma solo per chi ha un ISEE basso e consuma meno di una certa soglia. Per le imprese, si punta a ridurre alcune voci di spesa che incidono maggiormente sui costi complessivi delle bollette. Un esempio concreto riguarda gli aiuti diretti ai nuclei familiari con redditi più bassi, che potranno usufruire di uno sconto automatico sulla bolletta.

Roma, 13 febbraio 2026 – La bozza di decreto-legge sulle bollette, sulla rampa di lancio del governo, sceglie la strada degli aiuti mirati: sconti diretti per i nuclei a basso reddito e interventi per ridurre alcune voci “di sistema” che pesano sulle bollette delle imprese. L’operatività concreta – quando compariranno gli sconti in fattura e con quali modalità – dipenderà dalle delibere dell’Autorità e dagli atti del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Novanta euro nel 2026 per chi ha il bonus sociale. Per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 90 euro sulla ‘ materia prima energia ’ per le forniture elettriche dei titolari del bonus sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le normative sui bonus sociali per luce, gas, acqua e rifiuti sono state aggiornate.

Il Bonus Bollette 2026 prevede un sostegno economico per le famiglie in condizioni di disagio, offrendo fino a 1.

