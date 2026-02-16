Decine di bocconi con veleno per topi abbandonati vicino ad un canale | morto un cane a Monza

Un cane è morto a Monza dopo aver mangiato bocconi avvelenati trovati vicino a un canale. Gli agenti del Nirm, il Nucleo motociclisti della polizia locale, hanno trovato decine di trappole con veleno abbandonate nel quartiere. La scoperta è arrivata durante un pattugliamento di routine, quando hanno notato alcune confezioni aperte e residui di sostanza. La presenza di questi bocconi tossici preoccupa molto i residenti, che temono per la sicurezza degli animali.

Inquietante ritrovamento da parte degli agenti del Nirm Nucleo motociclisti Nost della polizia locale di Monza. Nelle vicinanze di un canale, sabato 14 febbraio, hanno trovato più di venti esche velenose per animali che avrebbero già causato il decesso di un cane. Dopo la segnalazione di un cittadino sulla possibile presenza di esche velenose per animali, gli agenti della locale sono andati in via della Offelera, in prossimità di via Adda. E lì, nelle adiacenze di un canale, hanno trovato 23 bustine contenenti una sostanza rosa, che dalle indicazioni riportate sulle confezioni è risultata verosimilmente riconducibile a veleno ratticida.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un cane della famiglia che convive con decine di gatti in via Oreto è morto improvvisamente, sospettato di avvelenamento, e l’autopsia è stata disposta per chiarire le cause del decesso.

A Campobasso, si indaga sulla morte di una persona causata da un’intossicazione, con particolare attenzione alla possibile contaminazione delle farine.

