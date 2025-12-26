Boccaccio il Decameron e il Camposanto | incontro con le scuole per i 650 anni dalla morte del poeta
Celebrare il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio attraverso un percorso culturale e didattico rivolto agli studenti: è questo l'obiettivo dell'incontro 'Ragionare nel Giardino: Boccaccio e il Trionfo della Morte', promosso dall'assessorato alla scuola del Comune di Pisa e svoltosi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: 22 dicembre, 650 anni dalla morte di Boccaccio
Leggi anche: Boccaccio tra lettere e politica: una mostra per i 650 anni dalla morte
Celebrare l'anniversario della morte di Boccaccio significa riscoprire il Decameron come un'opera moderna (e non immorale) - Il 21 dicembre 1375 è una data riportata su tutti i manuali di letteratura italiana, ma troppo spesso ci limitiamo a studiare il grande scrittore senza leggere davvero le sue novelle ... wired.it
Boccaccio 25, per i 650 anni dalla morte di Boccaccio, il Decameron si fa immagine - Come nel Decameron i dieci protagonisti si rifugiano in campagna per sfuggire alla peste e attraverso il gioco del novellare tentano di ricostruire un mondo frammentato, così la mostra esplora il ... rainews.it
A 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, e in occasione dell’uscita del "Decameron" in italiano contemporaneo, torniamo a guardare la storia travagliata del suo capolavoro. Pochi testi della letteratura italiana sono stati così spesso riscritti, adattati, addo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.