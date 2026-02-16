Deborah Compagnoni | Dopo l' infortunio Brignone è persino migliorata Vi spiego perché
Deborah Compagnoni ha spiegato che, dopo l'infortunio, Federica Brignone è riuscita a migliorare le sue prestazioni. La ex campionessa ha osservato che, nonostante le difficoltà fisiche, Fede ha affrontato la gara con una tecnica impeccabile e una grande determinazione. A suo avviso, la vittoria di Brignone è stata sorprendente, considerando che non era al massimo della forma. Durante l'intervista, Compagnoni ha anche sottolineato come la forza mentale abbia giocato un ruolo chiave nel risultato.
La gara stavolta l’ha seguita davanti alla tv Deborah Compagnoni. Giovedì era nel parterre dell’Olympia per il primo oro, il secondo l’ha seguito da casa, dall’altra parte del Falzarego. "Me la sono goduta, si fa per dire - sorride -. Diciamo che ho seguito il gigante con la giusta ansia. Ogni tanto mi nascondevo dietro alla stufa. Sono contentissima per Fede". Se l’aspettava questo bis d’oro? "Era impossibile da prevedere alla vigilia di questa Olimpiade. Ma quello che mi ha stupito di più è stato l’atteggiamento tranquillo di Fede. Si vede che è molto sicura, una sicurezza che ha costruito negli anni e che forse è cresciuta ancora in questa pausa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Penso a quanto hai sofferto per arrivare qui": la chiamata tra Federica Brignone e Deborah Compagnoni
Federica Brignone ha ricevuto una telefonata di Deborah Compagnoni dopo aver vinto il Gigante, perché la sua prestazione ha ricordato i successi del passato.
Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»
Deborah Compagnoni ha spiegato di aver pianto per l'oro di Federica Brignone, perché le emozioni sono state troppo forti.
Deborah Compagnoni, l'ultima tedofora di Milano Cortina 2026: chi è la ragazza di montagna che ha trasformato la sfortuna e il dolore in (medaglie) d'OroDeborah Compagnoni è la prima atleta a vincere l’oro in tre diverse edizioni dei Giochi nella storia dello sci alpino. Storia e curiosità sulla campionessa italiana ... vogue.it
Compagnoni: Cuore e talento, Brignone ha fatto un capolavoro. VIDEODeborah Compagnoni al microfono di Sky Sport dopo lo strepitoso oro di Federica Brignone nel SuperG di Cortina: Ha fatto una gara perfetta, con intelligenza e tattica, cercando di non sbagliare. Ha ... sport.sky.it
Cosa possiamo ancora scrivere, pensare, anche inventarci per commentare la più grande sciatrice italiana di ogni epoca Sì, non sono impazzito, non sono ubriaco e adoro profondamente Deborah Compagnoni. Federica Brignone, però, è oltre. Non c’è molt - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Mentre parlava con i giornalisti, Federica Brignone ha ricevuto le telefonate di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. "Complimenti, fai anche lo slalom per il terzo oro", le ha chiesto l'ex sciatore bolognese. #ANSA x.com