Deborah Compagnoni ha spiegato di aver pianto per l'oro di Federica Brignone, perché le emozioni sono state troppo forti. La vittoria della sciatrice italiana ha suscitato nel passato sentimenti intensi, diversi da quelli provati per le proprie vittorie. Questa volta, durante la cerimonia a Cortina, l’ex campionessa si è commossa davanti alla conquista di Federica, che ha ricevuto il suo premio proprio davanti all’hotel Franceschi, dove le atlete si preparano.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Sulla soglia dell’hotel Franceschi, dove alloggiano le azzurre di sci alpino, campeggia lo scudetto tricolore, sfondo del brindisi d'oro per Federica. Dal terzo piano del condominio Ca' Revis, situato al di là del giardino imbiancato, sventola lo striscione di incoraggiamento: “Forza Sofia!”. In fondo a via Battisti, fra un De Chirico e un Balla selezionati da Farsettiarte, a Casa Italia le telecamere sono tutte per Deborah. Nel raggio di 300 metri, tre icone olimpiche: Brignone, Goggia e Compagnoni, che insieme sono una somma di 11 medaglie, andando a ritroso da Milano Cortina 2026 a Pechino 2022, Pyeongchang 2018 e, dopo un salto cronologico degno del Duca d’Aosta, Nagano 1998, Lillehammer 1994 ed Albertville 1992. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»

A Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha scritto una giornata memorabile per lo sport italiano.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La dieta di Deborah Compagnoni: Ero quasi vegetariana, quando ho aumentato le proteine sono arrivati i risultati. Integratori? Non si usavano; Compagnoni: Thoeni ultimo tedoforo? Ci stava. Ma non mi spiego perché altri siano stati lasciati fuori; Compagnoni incorona Brignone: Il suo oro è miracoloso, rimarrà nella storia; Deborah Compagnoni: Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì.

La dieta di Deborah Compagnoni: «Ero quasi vegetariana, quando ho aumentato le proteine sono arrivati i risultati. Integratori? Non si usavano»La leggenda dello sci mondiale si racconta tra i ricordi di Albertville e il nuovo progetto per Milano Cortina 2026: «Cucinerò la mia Valtellina» ... corriere.it

Compagnoni: Thoeni ultimo tedoforo? Ci stava. Ma non mi spiego perché altri siano stati lasciati fuoriLa triplice campionessa olimpica è ambasciatrice di Milano Cortina: Valtellina fuori dalla cerimonia, che peccato. La staffetta per la fiamma? Non è polemica, ma uno si fa delle domande. E non c'eran ... msn.com

“Federica ha fatto proprio l’exploit” - Rivediamo l’incontro a #CTCF tra due leggende dello sci: Federica Brignone e Deborah Compagnoni x.com

“Federica ha fatto proprio l’exploit” - Rivediamo l’incontro a Che Tempo Che Fa tra due leggende dello sci: Federica Brignone e Deborah Compagnoni facebook