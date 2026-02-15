Penso a quanto hai sofferto per arrivare qui | la chiamata tra Federica Brignone e Deborah Compagnoni

Federica Brignone ha ricevuto una telefonata di Deborah Compagnoni dopo aver vinto il Gigante, perché la sua prestazione ha ricordato i successi del passato. La campionessa azzurra ha voluto congratularsi con Brignone, ricordando le difficoltà affrontate per arrivare a quel risultato. Durante la conversazione, hanno condiviso i sacrifici fatti e i momenti di tensione vissuti lungo il percorso.

Dopo il trionfo nel Gigante, Federica Brignone ha ricevuto due chiamate "speciali" da parte di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì» Deborah Compagnoni ha spiegato di aver pianto per l'oro di Federica Brignone, perché le emozioni sono state troppo forti. Deborah Compagnoni e Isolde Kostner si stringono in un caloroso abbraccio con Brignone: immagine epica di queste Olimpiadi A Cortina d'Ampezzo, Federica Brignone ha scritto una giornata memorabile per lo sport italiano. Le avversarie si inchinano davanti alla campionessa #FedericaBrignone (che fa il bis d'oro), prima di stringersi in un abbraccio Uno dei momenti più emozionanti e potenti di queste Olimpiadi.