Edoardo Bove si trova al centro di allenamento del Watford per sostenere le visite mediche, passaggio finale prima della firma. Il centrocampista classe 2002 si appresta a completare il trasferimento, segnando un momento importante nella sua carriera. La conclusione di questa fase apre la strada a nuove opportunità nel club inglese.

Passaggio chiave nella carriera di Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 è arrivato oggi al centro di allenamento del Watford per sostenere le visite mediche, ultimo step prima della firma. L’operazione è ormai definita: accordo raggiunto per un contratto di cinque anni e mezzo, segnale della fiducia totale del club inglese nel progetto tecnico legato all’ex Roma. Un investimento strutturale, non una semplice scommessa. Bove ha superato una concorrenza qualificata, con diversi club di Premier League e Bundesliga che avevano sondato il terreno nelle ultime settimane. La scelta finale è ricaduta sul Watford, che ha accelerato nelle fasi decisive chiudendo l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bove al Watford: visite mediche e firma vicina

TS – visite mediche, poi la firma. Il comunicato

TS informa che, dopo l'acquisizione di Ratkov, la Lazio ha completato un'altra visita medica prima di ufficializzare il nuovo acquisto. La notizia rappresenta un passo importante nelle operazioni di mercato del club, che si prepara a formalizzare l'accordo. La comunicazione ufficiale sarà resa nota dopo la firma, confermando così la conclusione del processo di acquisizione.

È il Caldirola-day: il difensore in città per visite mediche e firma del contratto

Oggi il difensore Luca Caldirola si presenta in città per completare le formalità mediche e sottoscrivere il contratto con il Benevento, che lo legherà al club fino a giugno 2026. Dopo aver superato gli ultimi step, l’atleta si appresta a ufficializzare il trasferimento, segnando un nuovo capitolo della sua carriera con la squadra campana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bove, oggi è il giorno più importante: Edoardo da ieri a Londra, ora le visite mediche col Watford - Il calciatore italiano, impossibilitato a giocare in serie A per via del defibrillatore, ha rescisso il contratto con la Roma e vuole ripartire dalla Championsip ... msn.com