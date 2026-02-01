Il nuovo attaccante del Milan, Alphadjo Cissé, ha appena concluso le visite mediche alla clinica La Madonnina. I tifosi rossoneri attendono ora di vedere quando sarà disponibile per l’esordio con la maglia del club.

Il nuovo acquisto del Milan Alphadjo Cissé ha finito da pochi minuti le visite mediche. Ecco il video all'uscita dalla clinica 'La Madonnina'. In mattinata vi avevamo raccontato dell'inizio delle visite mediche per il nuovo acquisto del Milan Alphadjo Cissé. Da pochi minuti, il fantasista italiano le ha terminate. Ecco il video al momento dell'uscita dalla clinica 'La Madonnina' di Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cissé ha completato le visite mediche: ecco il video all’uscita dalla clinica | PM NEWS

Approfondimenti su Milan Cissé

Questa mattina Alphadjo Cissè e Idrissi sono arrivati alla clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche con il Milan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Cissé

Argomenti discussi: Chi è Malick Cissé e perché il Milan spende uno slot da extracomunitario per un difensore del 2008; El Hadj Malick Cissé al Milan, chi è il difensore classe 2008: dove giocava, caratteristiche e ruolo e il piano con il Milan Futuro di Oddo; Chi è El Hadj Malick Cissé, il nuovo giovane difensore del Milan; Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE.

Moretto: Il Milan ci sta provando per Cissé dell'Hellas Verona. Affare da 10 milioniMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'inserimento del Milan nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo ... milannews.it

Milan, colpo Cissé dal Verona: chi è il nuovo acquisto, cifre e dettagliAlphadjo Cissé al Milan - Colpo in prospettiva futura per il Milan: raggiunto un accordo con il Verona per l’acquisto di ... fantamaster.it

-: Alphadjo Cissé è arrivato da pochi istanti alla clinica La Madonnina: stamani si sottoporrà alle visite mediche #cisse #milan #milanpress - facebook.com facebook

#CalciomercatoMilan, il piano futuro di #Cissé: prestito o prima squadra #SempreMilan x.com