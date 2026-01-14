De Nora punta sulle batterie accordo sulle tecnologie del litio
De Nora rafforza il suo impegno nel settore delle batterie attraverso una nuova partnership strategica con Reed Advanced Materials (Ram). L’accordo mira a sviluppare e integrare tecnologie innovative legate al litio, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato dell’energia sostenibile. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per De Nora nel potenziamento delle proprie soluzioni nel campo delle batterie, in linea con le esigenze di transizione energetica e innovazione tecnologica.
De Nora punta sulle batterie, e chiude un accordo sulle tecnologie del litio. Industrie De Nora annuncia infatti la firma di una partnership strategica con Reed advanced materials (Ram). De Nora è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, in particolare nelle tecnologie sostenibili e nell’industria dell’idrogeno verde. Ram – joint venture partecipata al 70% da Neometals Ltd, pioniere nelle soluzioni sostenibili per la lavorazione del litio, e al 30% da Mineral resources limited, leader globale nel settore minerario – è una società specializzata nello sviluppo di materiali avanzati per batterie e tecnologie sostenibili dedicate alla raffinazione del litio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
