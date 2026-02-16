Ddl violenza donne presidio in piazza del Plebiscito a Napoli | Tradito l' accordo tra Meloni e Schlein

Da lapresse.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un presidio si è tenuto in piazza del Plebiscito dopo che i partecipanti hanno accusato il governo di aver tradito un accordo tra Meloni e Schlein. La protesta, intitolata “Senza consenso è stupro”, è nata in risposta al ddl proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno il 27 gennaio, che i manifestanti giudicano ingiusto. Durante l’evento, i cittadini hanno espresso il loro disappunto e hanno portato cartelli con slogan contro la proposta di legge.

Presidio “Senza consenso è stupro” svoltosi in piazza del Plebiscito a Napoli per protestare contro il ddl presentato lo scorso 27 gennaio dalla senatrice Giulia Bongiorno. “È stato tradito il patto tra il premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, cancellando la parola consenso dalla legge. È la dimostrazione che non sempre basta essere donne per fare una politica in favore delle donne”, ha detto la presidente del PD Campania Teresa Armato che ha partecipato al presidio. Tra i presenti lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’ assessora regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ddl violenza donne presidio in piazza del plebiscito a napoli tradito l accordo tra meloni e schlein
© Lapresse.it - Ddl violenza donne, presidio in piazza del Plebiscito a Napoli: "Tradito l'accordo tra Meloni e Schlein"

Ddl stupro, salta l’accordo Meloni-Schlein: la Lega blocca tutto. “Tradito un patto”

Violenza su donne: Braga, 'tradito patto Schlein-Meloni, tradite tutte le donne'

La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: consenso_scelta_libertà; Se non è un sì è un no, presidio contro il Ddl sulla violenza sessuale; No ddl Bongiorno, il 15 febbraio la mobilitazione in tutto il Paese; Senza consenso è stupro, al Plebiscito contro ddl del governo. Fico: Premier donna e si arretra.

ddl violenza donne presidioDdl violenza donne, presidio in piazza del Plebiscito a Napoli: Tradito l'accordo tra Meloni e Schlein(LaPresse) Presidio Senza consenso è stupro svoltosi in piazza del Plebiscito a Napoli per protestare contro il ddl presentato lo scorso 27 ... stream24.ilsole24ore.com

ddl violenza donne presidioSenza consenso è sempre violenza. Flash mob anche a Perugia contro il DDL StupriUna mobilitazione contro il cosiddetto disegno di legge Bongiorno. Una protesta organizzata dall'UDI (Unione Donne in Italia) di Perugia e accolta da altre realtà femministe e transfemministe e cent ... rainews.it