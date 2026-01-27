Violenza su donne | Braga ' tradito patto Schlein-Meloni tradite tutte le donne'
La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata. La fiducia nel sistema e la credibilità delle vittime sono elementi fondamentali per affrontare efficacemente il problema. È importante mantenere un approccio serio e rispettoso, garantendo che ogni donna possa sentirsi ascoltata e tutelata senza dubbi o pregiudizi.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "È una questione di merito e una questione di metodo. Nel merito, ancora una volta saranno le donne a dover dimostrare di aver subito violenza e ancora una volta possono non essere credute. Ed è una questione di metodo: c'era un patto tra la leader del maggior partito di opposizione, la segretaria del Pd Schlein, e la premier Meloni, un patto chiesto dalle donne per avere una legge più giusta e che non le renda vittime una seconda volta. Il patto è stato tradito per assecondare la peggiore cultura maschilista presente nella maggioranza, con la complicità proprio di due donne, Bongiorno e Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
