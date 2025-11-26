Ddl stupro salta l’accordo Meloni-Schlein | la Lega blocca tutto Tradito un patto
Il 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, doveva segnare un momento storico di unità parlamentare. Invece, si è trasformato in una giornata di scontro politico e accuse reciproche. Se alla Camera il ddl sul femminicidio è stato approvato all’unanimità con 237 voti favorevoli, al Senato il disegno di legge sul consenso in materia di violenza sessuale si è improvvisamente arenato, mandando in frantumi l’accordo politico raggiunto appena tredici giorni prima tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Il provvedimento, che aveva ottenuto il via libera unanime alla Camera, introduceva nel Codice penale il principio del consenso libero e attuale come fondamento del reato di stupro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
