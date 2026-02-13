David e Victoria Beckham vendono l'attico nel grattacielo di Zaha Hadid a 20 milioni di euro

David e Victoria Beckham hanno venduto il loro attico a Miami, situato nel grattacielo disegnato dall’architetta Zaha Hadid, per 20 milioni di euro. La coppia ha deciso di mettere in vendita la proprietà dopo aver deciso di ridurre il loro patrimonio immobiliare negli Stati Uniti, motivando la scelta con la volontà di investire altrove. La vendita è stata conclusa nelle ultime settimane e il nuovo proprietario, ancora anonimo, ha già dato incarico di ristrutturare gli interni.

Brooklyn Beckham ha recentemente tatuato sulla nuca gli occhi di Nicola Peltz e una lettera d’amore, gesto che ha suscitato preoccupazioni in famiglia.

Recenti sviluppi nella vita di Brooklyn Beckham hanno portato a una rottura con i genitori Victoria e David.

