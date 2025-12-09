Oriali | L’Inter una seconda pelle non vorrei mai giocare con loro Potevo restare

Lele Oriali domani incontrerà il suo vecchio amico José Mourinho in occasione di Benfica-Napoli, gara di Champions. Il mediano e ora collaboratore di Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco l’estratto. “Incontrarsi e dirsi.?” «Sorridere, abbracciarsi, ricordare. Ci sono partite che non sono come le altre: io contro l’Inter non vorrei mai giocare; quelle con Mourinho lasciano sempre qualcosa dentro». Per Mourinho, Oriali non è “Lele”, ma Gabriele. «In tutta la mia vita solo due persone mi chiamano così: mia madre e José. Gli viene naturale, e piace anche a me». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it