Sono stati presentati i percorsi del Giro d’Italia nelle sue duplici versioni femminile e maschile. Il Giro rosa, da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, si dipanerà lungo nove tappe da Cesenatico a Saluzzo. La corsa, dal disegno decisamente intrigante, vivrà le sue fasi decisive nelle province di Belluno e Torino. La quarta e quinta frazione in salsa dolomitica vedranno prima la cronoscalata da Belluno al Nevegal, seguita dalla impegnativa Longarone-Santo Stefano di Cadore. Il verdetto finale, però, dovrebbe emetterlo l’ottava tappa, da Rivoli al Sestriere, che comprenderà la prima storica ascesa femminile al terribile Colle delle Finestre. 🔗 Leggi su Tpi.it

Giro d'Italia 2026: un disegno vorrei ma non posso per i maschi e l'esordio delle donne sul Colle delle Finestre