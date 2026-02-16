Il creator di Twitch e Youtube Damiano Alberti morto per turbo cancro alla gamba aveva 23 anni e raccontava online la malattia
Damiano Alberti, giovane streamer di 23 anni, è morto a causa di un tumore aggressivo alla gamba che aveva scoperto nel 2023. La malattia lo aveva portato a condividere sui social il suo calvario, dai primi sintomi alla perdita della gamba e all’uso della protesi. Alberti aveva deciso di mostrare il suo percorso di lotta contro il cancro, coinvolgendo i follower con aggiornamenti quotidiani e testimonianze dirette.
Il tumore maligno gli era stato diagnosticato nel 2023. Dal maggio di quell'anno aveva cominciato a raccontare pubblicamente il suo percorso, dalla diagnosi agli interventi, dall'amputazione alla la protesi, dalla riabilitazione ad altri momenti difficili Il creator di Twitch e Youtube Damian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
È morto Damiano Alberti, aveva 23 anni. Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gamba
Damiano Alberti, giovane creator di contenuti di 23 anni, è morto dopo aver condiviso sui social la sua battaglia contro un tumore alla gamba.
Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che raccontava il tumore alla gamba sui social
Damiano Alberti, giovane creator e streamer di 23 anni, è morto a causa di un tumore alla gamba che aveva condiviso sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Twitcher italiani più seguiti su Twitch; Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che sui social raccontava il tumore alla gamba; Damiano Alberti è morto a 23 anni: il creator che ha raccontato la sua lotta contro il tumore se n’è andato, Cerveteri in lacrime; Miglior microfono streaming: classifica febbraio 2026.
È morto Damiano Alberti, aveva 23 anni. Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gambaLa famiglia ha annunciato la scomparsa del 23enne che documentava la convivenza con la malattia su YouTube e Twitch ... ilfattoquotidiano.it
Morto Damiano Alberti, il creator 23enne che raccontava il suo tumore sui socialÈ morto dopo una lunga malattia Damiano Alberti, il content creator 23enne di Cerveteri, in provincia di Roma. Era noto sui social com YouTube, TikTok e Twitch per raccontare il suo tumore maligno ... tg24.sky.it
“Non è mai facile accettare momenti come quest’ultima settimana”. Era uno degli ultimi messaggi condivisi sui social. Damiano Alberti è morto a 23 anni per un tumore a una gamba, dopo aver raccontato per anni la malattia tra TikTok, Instagram e YouTube. D - facebook.com facebook