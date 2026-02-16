È morto Damiano Alberti aveva 23 anni Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gamba

Damiano Alberti, giovane creator di contenuti di 23 anni, è morto dopo aver condiviso sui social la sua battaglia contro un tumore alla gamba. Nelle sue dirette e nei video, mostrava con coraggio le difficoltà quotidiane legate alla malattia, attirando un pubblico che seguiva con attenzione la sua storia.

È morto Damiano Alberti. Il giovane content creator aveva 23 anni e raccontava sulle piattaforme YouTube, Twitch e sui social network la convivenza con un tumore alla gamba. A comunicare la notizia è stata la famiglia di Damiano. Il ragazzo aveva scelto di raccontare ai suoi followers la malattia. Il racconto senza filtri aveva colpito gli utenti, che si erano legati a lui e alla sua storia. Dopo un lungo silenzio causato da alcuni interventi e dalla chemioterapia, Damiano era tornato a pubblicare contenuti sul suo profilo social. A dicembre, il 23enne aveva rivelato di essere tornato a camminare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

