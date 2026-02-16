È morto Damiano Alberti aveva 23 anni Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gamba
Damiano Alberti, giovane creator di contenuti di 23 anni, è morto dopo aver condiviso sui social la sua battaglia contro un tumore alla gamba. Nelle sue dirette e nei video, mostrava con coraggio le difficoltà quotidiane legate alla malattia, attirando un pubblico che seguiva con attenzione la sua storia.
È morto Damiano Alberti. Il giovane content creator aveva 23 anni e raccontava sulle piattaforme YouTube, Twitch e sui social network la convivenza con un tumore alla gamba. A comunicare la notizia è stata la famiglia di Damiano. Il ragazzo aveva scelto di raccontare ai suoi followers la malattia. Il racconto senza filtri aveva colpito gli utenti, che si erano legati a lui e alla sua storia. Dopo un lungo silenzio causato da alcuni interventi e dalla chemioterapia, Damiano era tornato a pubblicare contenuti sul suo profilo social. A dicembre, il 23enne aveva rivelato di essere tornato a camminare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che raccontava il tumore alla gamba sui social
Damiano Alberti, giovane creator e streamer di 23 anni, è morto a causa di un tumore alla gamba che aveva condiviso sui social.
Morto Damiano Alberti, il 23enne raccontava sui social il suo tumore: “Ci hai insegnato a non mollare mai”
Damiano Alberti, ragazzo di 23 anni, è morto a causa di un tumore alla gamba che aveva condiviso sui social negli ultimi anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che sui social raccontava il tumore alla gamba; Damiano Alberti è morto a 23 anni: il creator che ha raccontato la sua lotta contro il tumore se n'è andato, Cerveteri in lacrime; DAMIANO ALBERTI Addio a Damiano Alberti, il creator che raccontava il tumore. Aveva 23 anni; Damiano Alberti si è spento a 23 anni: il doloroso annuncio.
Chi è Damiano Alberti, il creator di Cerveteri morto a 23 anni che ha raccontato la sua lotta al tumoreIl 14 febbraio 2026 i profili social di Damiano Alberti si sono trasformati in un muro di messaggi, ricordi, foto, frasi lasciate da ragazzi e ragazze che lo seguivano da tempo.Damiano era un creator ... alphabetcity.it
Damiano Alberti, morto il 23enne che raccontava il suo male onlineDamiano Alberti, giovane creator e streamer di Cerveteri, è morto a soli 23 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore maligno alla gamba che aveva ... ilsipontino.net
Questa mattina voglio dedicare poche righe a Damiano Alberti. Aveva solo 23 anni. Un ragazzo giovane, pieno di vita, pieno di sogni. Nel 2023 aveva scoperto di avere un tumore maligno alla gamba. Una diagnosi che ti spezza il respiro. Che ti cambia tutto. - facebook.com facebook