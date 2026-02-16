Dall’odio per Francesco alla ricerca di una sponda La rete ultraconservatrice si è riposizionata

Steve Bannon e Jeffrey Epstein hanno messo in atto una strategia per indebolire Papa Francesco, motivati dall’ostilità verso le sue posizioni a favore dei migranti e dal suo atteggiamento critico verso gli Stati Uniti. La rete ultraconservatrice, che li sostiene, si sta riorganizzando per trovare nuove alleanze e rafforzare la propria influenza. Di recente, alcuni esponenti di questa cerchia hanno cercato di allontanarsi dall’odio diretto verso il Papa, tentando di ricostruire un fronte più stabile.

Steve Bannon (foto) e Jeffrey Epstein tramavano alle spalle di Francesco per abbatterne il pontificato, troppo pro migranti e segnato da un malcelato antiamericanismo. Due ingredienti tossici per la galassia Maga (Make America Great Again) – di cui l'ex consigliere di Donald Trump è un teorico – che oggi non trovano la stessa enfasi in Vaticano. E non solo perché Leone XIV è il primo Papa statunitense della storia. La forma è più compassata, canonica del predecessore al punto da. farsi sostanza, anche rassicurante per i Maga. Infastidiscono le sortite di Prevost sull'IA, che l'estrema destra Usa vorrebbe deregolamentata, ma gli affondi di Bannon, all'inizio dell'era leonina ("È la peggior scelta per i cattolici Maga") – non più tardi – appaiono di bandiera al cospetto di un profilo di compromesso per la Chiesa, scaturito già dalle congregazioni generali più che dal Conclave stesso.