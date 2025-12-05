Restaurata e riposizionata la targa dedicata a Francesco Podesti

ANCONA – Francesco Andreani e tutta Ripartiamo Dai Giovani, movimento di cui è Capogruppo, esprimono soddisfazione per il restauro e il riposizionamento della targa dedicata a Francesco Podesti.«Grazie a una mozione presentata da Rpg – scrivono nel comunicato - e approvata dal Consiglio comunale.

