Premida ad Arkeda per presentare Motiq Line la linea smart che rivoluziona porte e finestre

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premida torna ad Arkeda, il Salone dell’Architettura, dell’Edilizia, del Design e dell’Arredo di Napoli, per presentare in anteprima nazionale Motiq Line: la linea di serramenti smart progettata per portare automazione, comfort e sicurezza all’interno degli spazi residenziali e professionali. Dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

