sulle big tech usa la corea del sud non fa eccezione meno regole o nuovi dazi

La Corea del Sud si trova sotto pressione come l’Europa. Gli Stati Uniti criticano ancora le regole sul digitale, sostenendo che rallentano le piattaforme americane. Anche Seoul riceve lo stesso messaggio di Washington, che chiede meno restrizioni e dazi per le aziende tecnologiche. La situazione resta tesa tra le grandi potenze e le aziende del settore.

Quel che vale per l’Europa, vale anche per gli altri alleati. Così come gli Stati Uniti continuano a criticare duramente l’Unione europea e le sue l digitale che soffocano le piattaforme americane, lo stesso messaggio è stato lasciato alla Corea del Sud da parte di JD Vance. Durante la recente visita negli Usa del vice premier Kim Min-seok, racconta in esclusiva il Wall Street Journal, il vicepresidente americano ha chiesto alle autorità di Seul di non prendere di mira le proprie aziende. Tempo qualche giorno e la minaccia si è concretizzata in un post di Donald Trump. Il presidente ha annunciato l’intenzione di voler riportare i dazi sui beni sudcoreani dal 15% al 25%, che si applicheranno anche su automobili e farmaci. 🔗 Leggi su Formiche.net

